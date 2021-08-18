توفير 200 منحة لخريجي الهندسة والحاسبات بالجامعات الأهلية الجديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة في الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة؛ لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، وذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في كافة مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

المنحة تغطي 72 ساعة معتمدة

وأوضح د.محمد شُعيرة منسق الجامعات الأهلية أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين، ويُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب.

وأضاف شُعيرة بأنه يُسمح فقط لخريجي الكليات المحددة، التقدم لكل برنامج من البرامج التي تعلنها الجامعات الأهلية، وسيتم معادلة المقررات التي سبق دراستها منذ أقل من سبع سنوات، إذا ثبت مطابقتها للمقررات المدرجة ضمن متطلبات التخصص، الذي تم التسجيل به، ولا يتعدى الحد الأقصى للمقررات التي تم دراستها من قبل نسبة 50% من متطلبات التخرج في البرنامج الملتحق به بإحدى الجامعات الأهلية الأربع.

وأشار منسق الجامعات الأهلية إلى أنه سيتم فتح باب التقدم لهذه المنح، اعتبارًا من الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، ويتم التقدم من خلال الموقع التالي من هنــــا.. وتسجيل البيانات المطلوبة، والبرنامج المراد الالتحاق به، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اختبار قبول تبعًا لنوعية كل برنامج؛ لقياس قدرة الطالب على الدراسة بهذا البرنامج.

المنحة تغطي المصروفات الدراسية فقط

وأكد شُعيرة أن المنح المقدمة سوف تغطي المصروفات الدراسية فقط، للتسجيل في 72 ساعة معتمدة من متطلبات التخرج، ويتعهد المتقدم بسداد ما صرف عليه من المنحة، إذا لم يتمكن من إنهاء متطلبات التخرج، ولا يدخل في المجموع التراكمي لتخرج الطالب من الجامعات الأهلية سوى المقررات التي درسها بالجامعة المقيد بها.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن البرامج الدراسية التي تتضمنها المنح في مجال العلوم الهندسية، تشمل برنامج هندسة الطاقة بجامعة الملك سلمان الدولية، وبرنامج هندسة الميكاترونيات بجامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، وبرنامج هندسة الطيران والفضاء بجامعة المنصورة الجديدة.

وفي مجال علوم وهندسة الحاسبات، تقدم جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة منحًا في برامج (هندسة الحاسب، وتشمل "النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، أمن الحاسبات"، هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، وتشمل "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، كما تقدم جامعة العلمين الدولية منحًا في برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، وتشمل "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي).

وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن هذه المبادرة تأتي استجابة من جانب الجامعات الأهلية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المصري والعالمي، والتي تتطلب إعداد الكوادر البشرية بمواصفات معاصرة، وذلك من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متفردة، تساعد على تنمية المعارف والمهارات التي تلائم وظائف المستقبل واحتياجات مؤسسات المجتمع المصري، وخطتها للتنمية المستدامة (2030).