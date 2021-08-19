لقاء سويدان عن اعتزالها الفن: «قسما بالله بعت بيتي وعربيتي» (فيديو)

قبل نهاية ديسمبر عام 2019، أعلنت الفنانة لقاء سويدان اعتزالها الفن، واصفة إياه بـ«المهنة التي تمثل عبئًا نفسيًا وعصبيًا على الفنان»، ومع شهر يوليو من العام التالي، قررت العودة مرة أخرى بالمشاركة في مسرحية «سيد درويش»؛ إذ لعبت شخصية «جليلة العالمة»، المرأة التي عشقها فنان الشعب، وقدمت عددا من الأغنيات والاستعراضات، بصحبة الفنان ميدو عادل، الذي أدى شخصية سيد درويش.

لقاء سويدان عن اعتزالها الفن: قولت كفاية 35 سنة بشتغل

وعن الاعتزال والعودة، قالت الفنانة لقاء سويدان في تصريحات لـ«الوطن»، إنها أخذت قرار اعتزال التمثيل عن اقتناع: «قسمًا بالله بعت شقتي وعربيتي وكنت سايبة مصر خالص ومش هرجع للتمثيل وروحت أشتغل مدرسة دراما، بالرغم إن كان عندي شغل في مسلسل البيت الكبير الجزء الثالث، وكان معروض عليّ مسرحية سيد درويش واعتذرت عنها».

وأضافت الفنانة: «كنت مقتنعة وقتها إنه كفاية، بقالي 35 سنة بشتغل مش هتنازل، ومش بعد العمر ده كله هبقى أعمل حاجة أنا مش عايزاها أو مش مقتنعة بيها أو مضطرة، ودي أكتر حاجة بتقتلني في الحياة إني أكون مضطرة لحاجة أو أكون مكسورة عشان حاجة».

وأكدت لقاء سويدان: «التمثيل مهنتي، وقعدت فترة كنت حاسة إن المناخ مش زي الأول، أنا اشتغلت مع أعظم فنانين في الإخراج والإنتاج والتمثيل والديكور والتصوير، لمّا فجأة المناخ يتغير ويكون فيه حسابات أخرى شئ طبيعي إني أكون مضايقة ومش موافقة إن أمشي مع التيار ومع الحسابات الأخرى، اعترضت بطريقتي اللي هو كفاية عليّ لحد كده وخلاص ربنا مش كاتب لي أكمل في المجال ده».

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وأوضحت الفنانة: «محدش عارف إمتى هتيجي اللحظة اللي تنور فيها أوي، وتعملك نقلة كبيرة في حياتك، ولما قررت أعتزل كنت حاسة إن الناس اللي بتتعب أوي وناجحة مش بتستمر، وممكن تلاقي الفاشل بيستمر بالرغم من إن الجمهور مش بيحبه والناس مقطعة فيه ومش عايزينه، وتلاقيه بيعمل بطولة مسلسل، اللي هو الحكاية بقت هيصة، وده كان مضايقني وقتها ومضايق ناس كتير من الموهوبين الحقيقيين».

وقدمت لقاء سويدان 3 مواسم ناجحة من مسرحية «سيد درويش»، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب، بطولة ميدو عادل، سيد جبر، رشا سامي، وعدد من نجوم المسرح.