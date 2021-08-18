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محمود مسلم

رئيس الوزراء يشهد انطلاق ماراثون للدراجات للشباب بالعلمين الجديدة

كتب:

الوطن
05:30 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، انطلاق ماراثون للدراجات، من أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الرياضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء والرياضيين، والشباب المشاركين.

وأكد رئيس الوزراء، الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للرياضة، ودعم أنشطتها، إضافة إلى الدعم الهائل المقدم للشباب في جميع المجالات، فضلا عن أن برنامج الحكومة، يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارستها.

تجدر الإشارة، إلى أن المهرجان يتضمن فعاليات للألعاب الرياضية على شاطئ العلمين، ومهرجانا للألعاب البحرية على بحيرة العلمين، ومسيرة مشي من أمام مسجد وميدان الماسة إلى الممشى السياحي، وكرنفالًا متنوعًا للأنشطة الثقافية والفنية والكشفية.

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