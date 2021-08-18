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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
11:57 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

مولود برج الأسد قادر على جذب الانتباه بمهاراته وقدراته العقلية والجسدية، وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في منزل العمل يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام، وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس في منزل العلاقات تعدك بالوقت الممتع وبتبادل الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

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