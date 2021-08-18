«الأعلى للجامعات الخاصة»: الدراسة تبدأ 9 أكتوبر

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنهم يعملون على تنظيم عملية قبول الطلاب في المرحلة الأولى، وسوف تبدأ السنة الدراسية الجديدة يوم 9 أكتوبر المقبل، كما أنهم يعملون على زيادة المحاضرات داخل أروقة الجامعة، وهذا يترتب عليه ضرورة تطعيم الطلبة، ولذلك يسعون إلى توقيع برتوكول مع وزارة الصحة لتطعيمهم، وتقليل نقل العدوى بينهم، مع الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية.

حدود قبول الطلبة في الجامعات الخاصة

وأضاف «الغر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن حدود القبول الدنيا في الكليات ستنخفض أسوة بما يحدث في الجامعات الحكومية، ولكن إلى الآن لم تُحدد الأرقام بدقة، ولكن سيجري تحديدها في اجتماع مجلس الجامعات الخاص المقبل، قبل نهاية الشهر الجاري، موضحًا أنهم لا يستطيعون تحديد نسبة انخفاض التنسيق الآن.

أما عن أسعار الجامعات الخاصة، والتي قيل إنها «نار»، قال أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك تباين شديد بين أسعار الجامعات، وبعضها معتدلة وبعضها أسعارها باهظة، وكل جامعة تُحدد مصروفاتها، ومعظم الجامعات صاحبة المصاريف باهظة لديها اتفاقات دولية مع جهات خارجية ويُدفع لهذه الجهات نسبة على كل طالب، وهذا نظير حصول الطالب على شهادة معتمدة من الخارج، مشددًا على أنه لا زيادة في أسعار المصروفات هذا العام.

كفاءة التدريس في الجامعات الخاصة

أما عن كفاءة التدريس والتدريب في الجامعات الخاصة، فقال إن وزارة التعليم العالي وضعت امتحانًا يتعرض له الطالب ليحصل على رخصة لمزاولة المهنة، وبدأ بالفعل في كليات الطب، وهو امتحان يحدث مرتين في العام، وبعد النجاح فيه يحق له فرصة لمزاولة المهنة، وإذا لم ينجح يحصل على فرصة أخرى للامتحان، وهذا سوف يستمر في باقي التخصصات الأخرى مثل الهندسة وغيرها، والعالم كله حاليًا يسير بنفس هذه الطريقة، وهذه الرخصة تُجدد كل خمس سنوات.