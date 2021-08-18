خريطة التطعيم بلقاح كورونا في دمياط الخميس والجمعة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، خريطة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وذلك غدًا الخميس وبعد غد الجمعة، 19 و20 أغسطس.

خريطة التطعيم بلقاح فيروس كورونا بـ5 إدارات

وتنطلق قافلة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من الإدارات الخمس كالتالي:

- إدارة دمياط الصحية:

التلقيح بمقر نادى القضاة بمدينة رأس البر يوم الخميس، ومقر نادي المهندسين يوم الجمعة.

- إدارة كفر سعد الصحية:

التلقيح بمقر حديقة دمياط الجديدة يومي الخميس والجمعة.

- إدارة كفر البطيخ الصحية:

التلقيح بمقر الهلال الأحمر ومديرية القوى العاملة يومي الخميس والجمعة.

- إدارة فارسكور الصحية:

التلقيح مقر مدرسة شجرة الدر بمدينة فارسكور، يومي الخميس والجمعة.

- إدارة الزرقا الصحية:

التلقيح قرية شرمساح بمدرسة الشهيد جهاد الكيال، الخميس، ومدرسة الإمام ناصف بمدينة الزرقا، الجمعة.

وأضافت المديرية، أن فرق تطعيم العاملين بأجهزة الدولة تعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أما فرق توزيع لقاح المواطنين فتعمل من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً، وعلى المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين في تلقي اللقاح التسجيل على الموقع الرسمي لتلقي اللقاح، وعدم الحصول على موعد في المراكز الثابتة، ويُستثنى من توزيع اللقاح في المراكز السابق ذكرها الراغبون في السفر حيث تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتلقي اللقاح.