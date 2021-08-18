150 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة في القليوبية، في بيان لها، اليوم، أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بالمحافظة بلغ 150 ألف مواطن حتي الآن في مركزا التطعيم علي مستوي المحافظة المخصصة للمقيمين والمسافرين للخارج.

في سياق متصل أعلنت محافظة القليوبية إطلاق حملة لتطعيم موظفي الديوان العام بالمحافظة ضد فيروس كورونا المستجد بإشراف الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عبر الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا التابعة لمديرية الصحة، في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة تلقي المواطنين للقاح كورونا

فرق متحركة لتطعيم موظفي ديوان القليوبية بلقاح كورونا

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن الفرق المتحركة التابعة لمديرية الصحة تستهدف تطعيم المواطنين من أعمار 18 عامًا فأكثر حيث تم توفير مقاعد للموظفين والعاملين بمقر ديوان عام المحافظة بلقاح كورونا تيسيرا عليهم وتخفيفا للتزاحم.

وأعلنت المحافظة في بيانها، إطلاق حملة أخرى لتطعيم الموظفين والعاملين بجميع مجالس المدن والأحياء والمديريات الخدمية والشركات والمصانع بلقاخ كورونا المستجد خلال الأسابيع القليلة القادمة والتي ستشهد المرور من جانب فرق مديرية الصحة لتطعيم العاملين في تلك الجهات، لتطعيم شريحة أكبر من الفئات المستهدفة في هذه المرحلة.

وكيل صحة القليوبية زيادة مراكز تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

فيما قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه يجري حاليا متابعة المستشفيات والمراكز الطبية إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لتطعيم راغبي السفر بلقاح كورونا لتقديم كافة الخدمات والتيسير على المواطنين حيث تمت إضافة مراكز صحية أخرى لتلقي اللقاح بها وشملت «مركز صحة الأسرة بعثمان ونوبار بحي غرب شبرا الخيمة ومركز صحة الأسرة بعرب جهينة وطحانوب بشبين القناطر ومركز صحة الأسرة بالخصوص وسرياقوس بالخانكة وقليوب البلد وورورة ببنها».

محافظة القليوبية تحذر من عدم إتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا

فيما ناشدت المحافظة المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان من هنا للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح.