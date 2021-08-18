نائب وزير التعليم: كنت أتمنى الالتحاق بالطب ودخلت التربية.. حولت حلمي

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رسالة لطلاب الثانوية العامة 2021، قائلاً: «لكل ابن من أبنائي طلاب الثانوية العامة يعتقد أن حلمه اتدمر بعدم الالتحاق بكلية معينة، كان حلمي ألتحق بكلية الطب ولم أتمكن بسبب المجموع والتحقت بكلية التربية وحولت حلمي وحبيت دراستي بالكلية وكنت معلم كيمياء متميز بالتربية والتعليم».

وأضاف «حجازي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»: «استكملت دراساتي العليا وحصلت على درجة الماجستير والدكتوراه ثم ترقيت لأستاذ مساعد ثم أستاذ دكتور للمناهج وطرق التدريس بالمركز القومي للامتحانات وحاليا نائب وزير التربية والتعليم».

«شوقي»: دفعة الثانوية العامة 2021 مميزة وتاريخية

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 بنسبة نجاح 74%، وأوضحت الوزارة أن الدرجات تعبر عن المستوى الحقيقي لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدة أن الامتحانات اهتمت بقياس فهم الطلاب لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حرصت على توفير مجموعة كبيرة من المنصات التعليمية قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة حتى يتدرب الطلاب على نظام الامتحانات الجديد والاستفادة منها، موضحًا أن الامتحانات وضعت من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وزير التعليم: لا عودة للمجاميع النهائية في الثانوية العامة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 اعادت للثانوية العامة هيبتها، مؤكداً أن الدفعة الحالية هي دفعة مميزة وتاريخية، مشيراً إلى أن تصحيح الامتحانات تم إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، وحصل كل طالب على حق، مؤكداً أنه ساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة لا تختلف كثيرًا عن الأعوام الماضية، موضحاً أنه لا عودة للمجاميع النهائية التي كان يحصل عليها طلاب بالثانوية في الأعوام الماضية.