«صاحبه قتله».. كشف غموض العثور على جثة تاجر مفصولة الرأس في مصرف بقنا

تمكنت مباحث مركز دشنا من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر مواشي مفصول الرأس داخل بئر مصرف مياه زراعية، وذلك بعد يومين من تغيبه عن منزله، بقرية فاو قبلي مركز دشنا فى محافظة قنا.

ضبط المتهم بفصل رأس صديقه بقنا

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم في الواقعة يدعى «محمد.ع»، تاجر مواشي، والذي استدرج المجني عليه «نبيل دسوقي»، تاجر مواشي، منذ يومين، في منزله بغرض سرقة 70 ألف جنيه كان يستعد لشراء مواشي بها من السوق، ولكن الأول طمع في المبلغ وغدر بصديقه، فذبحه بالساطور، وفصل رأسه بالكامل، وألقى جثته في بئر مصرف زراعي في زراعات القصب في قرية الخروعة.

كما تبين أن التاجرين صديقان، وهما شريكان في تجارة المواشي في الأسواق.

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجار التحقيق معه من قبل مباحث مركز شرطة دشنا، كما دل على أداة الجريمة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.

وكانت اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الأهالي من العثور على جثة شاب مذبوح داخل بئر مياه، بقرية فاو قبل.

قوات الحماية المدنية تنتشل جثة التاجر مفصولة الرأس

وانتقل فريق من قوات الإنقاذ من نجع حمادي، وانتشلت جثة التاجر، فأخرجت رأسه، ثم باقي جسده وملابسه، ونقل بواسطة سيارة إسعاف قنا إلى مشرحة مستشفى الجامعة.

وكان مرفق إسعاف قنا تلقى بلاغًا، يفيد بالعثور على جثة نبيل دسوقي نور، 32 عاما، مذبوحا داخل بئر صرف مياه زراعية في زراعات القصب.