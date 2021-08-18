النيابة تصرح بدفن جثة شاب انتحر شنقا داخل شقة في طور سيناء

صرحت النيابة العامة بجنوب سيناء، بدفن جثة شاب عُثر عليه مشنوقًا بحبل داخل غرفة بمنزله، يوم الأحد الماضي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء، بلاغًا، يفيد بالعثور على جثة لشاب مشنوق داخل غرفته بأحد الشقق السكنية بالمنطقة الصناعية التابعة لمدينة طور سيناء، وانتقل إلى موقع البلاغ المقدم أحمد العليمي، رئيس مباحث قسم شرطة طور سيناء، وتبين أن الشاب يدعى محمد محمود عبد العزيز، من محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويعمل في مغسلة سيارات بالمنطقة الصناعية.

وكشفت المعاينة الأولية عن وجود كرسي أسفل القتيل، وأنبوبة بوتاجاز قام بالوقوف عليها، وأن الشاب قام بشنق نفسه مستخدمًا حبل ربطه في جنش حديد معلق في السقف، ووقف على الكرسي أبعد الأنبوبة عنه مستخدمًا قدمه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأُخطرت النيابة العامة بالحادث، وجرى الانتهاء من معاينة الموقع، ومناظرة الجثة، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى الطور العام.

وأكدت أقوال الأسرة والشهود، أن الشاب يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، لذا قرر التخلص من حياته.