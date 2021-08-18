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العثور على جثة شاب مذبوح داخل بئر مياه في قنا

كتب:

رجب آدم
07:44 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
جثة شاب - صورة أرشيفية

جثة شاب - صورة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية، بقنا، بالتعاون مع الأهالي، مساء اليوم الأربعاء، على جثة شاب مذبوح داخل بئر مياه، بقرية فاو قبلي، التابعة لمركز دشنا في محافظة قنا.

تلقى اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا بلاغا يفيد بالعثور علي جثة نبيل دسوقي نور، 32 عامًا، مذبوحًا، داخل «بيارة مياه» بقرية فاو قبلي بمركز دشنا.

ونُقلت الجثة إلى مستشفي قنا الجامعي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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