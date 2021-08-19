بعد واقعة نائب أبو كبير.. تعرف على عقوبة تسريب نتيجة الثانوية العامة

أثار قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بحجب نتيجة الثانوية العامة لأبناء أحد النواب، تساؤلات وعلامات استفهام حول وجود عقوبة تسريب النتيجة الخاصة بهذه المرحلة، أو نتائج الشهادات العامة أو النقل أو نص قانوني يعاقب على هذا التسريب.

وكيل اللجنة التشريعية: لا توجد عقوبة في القانون

من جهته، أكد علي بدر، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، أنه لا توجد عقوبة أو نص في قانون بتجريم تسريب نتيجة الثانوية العامة أو غيرها من النتائج، ولكن الأمر يأتي في إطار تطبيق الدستور الذي شدد على مبدأ مهم، وهو المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأشار «بدر» إلى أن قرار حجب النتيجة لابني أحد النواب، بعد حصول الأخير عليها قبل الموعد، هو إجراء تحفظي للوزير؛ لأنه طالما أن النتيجة الرسمية لها موعد فعلي، فيجب على الجميع الالتزام به.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية، ان الهدف من قرار وزير التربية والتعليم، بشأن حجب نتيجة ابني النائب هو مراعاة البعد الاجتماعي، وضبط الأمور؛ لأن الناس متساوية.

النائب لا بد أن يكون أكثر التزاما لأنه أقسم على احترام الدستور والقانون

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن كثير من الأشخاص حصلوا على النتيجة قبل موعدها، لكن النائب يجب أن يكون أكثر التزاما؛ لأنه أقسم على احترام الدستور والقانون.

وشدد النائب علي بدر، على أن قرار حجب النتيجة دليلا على أن الدولة تحترم القانون، وتحقق المساواة، والتحقيقات تجرى مع من سرب النتيجة؛ وهذه سيكون له عقوبات أيضا.

المساواة والعدالة الاجتماعية قواعد الجمهورية الجديدة

ولفت وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن ما يتخذ من قرارات للحكومة، تتواكب مع المشروعات والطفرات والإنجازات الضخمة في مصر، مؤكدا أن هذه هي قواعد الجمهورية الجديدة، التي تقوم على العدالة والمساواة لبناء مصر الحديثة، وتنفيذ القواعد واحترام القانون والدستور.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارا بحجب نتيجة الثانوية العامة لطالبين، هما أبناء نائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية؛ لتسريب النتيجة قبل إعلانها في موعدها الرسمي، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قرر الوزير أيضا تحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية؛ لفتح تحقيق موسع في الأمر.