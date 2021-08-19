مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات خدمية في 3 محافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس مع اللواء أحمد علي العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها، بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

مدبولي: الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المشروعات بشكل مستمر

وأكد رئيس الوزراء، أهمية وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمحافظات المنطقة الشمالية، والتي سيكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، والإسراع بخطى التنمية، مشيرا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للموقف التنفيذي لهذه المشروعات، لما ستحدثه من نقلة نوعية بوجه عام.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء أحمد العزازي موقف تنفيذ عدد من محاور الطرق الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وغيرها بمحافظة مطروح، والتي ستسهم في تيسير الحركة المرورية، وتوفير الوقت والطاقة، والتخفيف على المواطنين.

مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات سكنية في الإسكندرية والبحيرة

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، سواء في محافظة الإسكندرية، أو البحيرة، ومنها ما يخدم سكان المناطق العشوائية، ومختلف شرائح الدخل، حيث جرى التأكيد أنّ الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية بالمحافظتين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.