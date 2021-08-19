تفاصيل توقيع عقود إنشاء مراكز التميز في الحوكمة العمرانية للمناطق غير المخططة

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، احتفالية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF»؛ لإنشاء مراكز التميز في الحوكمة العمرانية للمناطق غير المخططة بين الهيئة وجامعات «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط»، وأيضًا الكلية الفنية العسكرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، و الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك بمقر جامعة العلمين الدولية.

وأكد الوزير، خلال الاحتفالية أهمية إنشاء مراكز التميز في الحوكمة العمرانية لما لها من الأهمية العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن إنشاء تلك المراكز مرتبط بمشروع حياة كريمة، الذي تدعمه القيادة السياسية كأحد المشروعات القومية للدولة، مضيفًا أن المناطق والأحياء غير المخططة تتعرض لمشكلات عدة كالتلوث البصري وغيرها، مما يعزز من أهمية إيجاد سياسة للحوكمة الحضرية من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والمجتمع المحلي، وكذلك الصناعة والجهات المعنية من أجل تطوير النماذج الاجتماعية والاقتصادية والرقمية؛ بهدف إدارة وضبط النمو العمراني في مصر مع رسم خرائط باستخدام النماذج الرقمية وهو ما يدعم التكامل بين الجامعات والمجتمع.

إنجازات غير مسبوقة

وأشار «عبد الغفار» إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية وبشكل غير مسبوق، لاسيما مجالات التنمية الحضرية المستدامة وما تحقق في مجال التخطيط العمراني وخاصة تطوير المناطق غير المخططة، والارتقاء بالصورة البصرية للمدن المصرية.

وأشاد بدور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال الاستفادة بالتمويل المتاح للأبحاث العلمية وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق دعم المبتكرين والنوابغ.

وخلال الاحتفالية، قام الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتوقيع عقود إنشاء مراكز التميز في الحوكمة الحضرية بين الهيئة وجامعات «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط»، بالإضافة إلى قبول تمويل بحثي مع الكلية الفنية العسكرية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين بجهود التنمية التي تقوم بها مصر في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية توفير منصات بحثية لجذب شباب الباحثين والمبتكرين مما ينعكس إيجابيًا على التطوير الحضري والعمراني، مضيفًا أن جامعة العلمين الدولية تعد من الجامعات الذكية التي تعتمد على الربط بين الجامعة وسوق العمل من خلال البرامج الدراسية الحديثة بها، التي تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما قدم الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عرضًا تقديميًا حول التعريف بالهيئة وأبرز أنشطتها في مجال تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تعد أحد أذرع التمويل الأساسي لخطة الحكومة والاستثمار في البنية التحتية والتخطيط العمراني بمعاونة الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من نتائج البحث العلمي، والربط بين البحث العلمي والمجتمع.

جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أطلقت مؤخرًا نداءً لتمويل مراكز التميز في الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات في فبراير من العام 2021؛ بهدف تطوير المناطق الحضرية غير المُخططة من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والمجتمع المحلي.