تحصين 5274 حيوانا لدى 1976 مستفيدا من صغار المربيين بالبحيرة

تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة السيد القصير، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعيه برئاسة الدكتور محمد سليمان، لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربيين زارت قافلة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هاني محمد حسن ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع مديريه الطب البيطري بمحافظة البحيرة.

تحصين 5274 حيوانا لدى 1976 مستفيدا من صغار المربيين

وزارت القافلة قرى محافظة البحيرة، ومراكز وإدارات التحرير وأبو حمص ودمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021، وقد لاقت القافلة كل تعاون مثمر من فريق مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور حسني عباسي وتم فحص وعلاج وتحصين 5274 حيوانا لدى 1976 مستفيدا من صغار المربيين اثناء القافلة، وهي كالتالي 2317 حيوانا تم فحصهم وعلاجهم تناسليا وتم تأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية 1547 حيوانا تم علاجهم باطنيا 691 حيوانا تم تجريعهم ضد الطفيليات الداخلية والخارجية 638 حيوانا تم تحصينهم باللقاحات غير السيادية 21 عملية جراحية 15 طلوقة بقرى وجاموسي تم فحصهم وتقييمهم أثناء القافلة بالإضافة إلى تلقيح خمسة حيوانات اصطناعيا تصادف شياعها أثناء القافلة بالإضافة إلى تدريب 18 طبيبا بيطريا.

وعقدت ندوة بعنوان «استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان» كما تم تنفيذ ندوه يوميا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربيين بمقر الوحدات البيطرية، كما تم عمل ندوة بيطرية بعنوان «المشكلات التناسلية في حيوانات المزرعة والتقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج».

وفي ختام فعاليات القافلة تم اللقاء مع اللواء هشام آمنة بمحافظ البحيرة، والذي شكر رئيس القافلة البيطرية ومعهد بحوث التناسليات على تنظيم القافلة والمساهمة في توفير حياة كريمة لصغار المربيين.