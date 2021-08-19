65769 طنا.. حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65769 طن تشمل «1430 طن رمل و 4750 طن كسب فول صويا و 16210 طن فوسفات و 41000 طن ملح و 2379 طن بودرة جبس».

38025 حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38025 طن تشمل «30932 طن ذرة و 350 طن خشب زان و 5379 طن فول صب و 1116 طن قمح و 953 رأس ماشية بإجمالي وزن 248 طنا» .

246 حاوية إجمالى حركة الصادر من الحاويات

وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 246 حاوية مكافئة شملت خضراوات «بطاطس و فلفل و خرشوف و فاصوليا و بطاطا و خضار مجمد مشكل»، و حاصلات زراعية «برسيم و بصل و شمر و زيتون»، وفواكه «فراوله»، يتم تصديرها إلى دول «الإمارات و الجزائر و ألمانيا و هولندا و كرواتيا و باكستان و سلوفينيا و أمريكا و إنجلترا»، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 74 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 395 حاوية مكافئة .

1116 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 1116 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 4893 طنا ،كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم، قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5657 شاحنة .