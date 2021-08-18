24470 طنا حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، 24 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24470 طنًا، تشمل 3770 طن رمل، و700 طن مولاس، و12750 طن فوسفات، و5000 طن ملح، و2250 طن بودرة جبس.

27467 طنا حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27467 طنًا، تشمل 24203 طن ذرة، و600 طن خشب زان، و1471 طن فول، و4345 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1193 طنًا.

66 حاوية إجمالى حركة الصادر بميناء دمياط

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 66 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وفلفل وملوخية وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل ونعناع وزيتون)، وفواكه (فراولة ورمان وعنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والأردن وألمانيا والصين وهولندا وبلجيكا واليونان وسنغافورة وباكستان وإيطاليا وأمريكا وإنجلترا.

أما عدد الحاويات الواردة فبلغ 314 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 5357 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4961 شاحنة.