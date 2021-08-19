والدة أول الثانوية الأزهرية: كان يبدأ يومه بحفظ القرآن.. وتنبأت بمكالمة الطيب

عبرت عفاف توفيق محمود، والدة الطالب أمير محمد فهمي عمارة، الأول مكرر على الثانوية الأزهرية، عن سعادتها بمكالمة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لإخباره بنتيجة الثانوية، وأنه من أوائل الجمهورية، قائلة: «كنت متوقعة المكالمة بنسبة 100%، لأني كنت عارفة هو عمل إيه.. أنا وأمير كنا مذاكرين كويس، ودرست معاه كل العلوم الشرعية والعربية والعلمية والرياضيات والإنجليزي».

طريقة مذاكرة الأول على الثانوية

وأضافت والدة الطالب، خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن ابنها لم يحدد ساعات للمذاكرة، ولكنه وضع جدولا والتزم به، متابعة: «كان يبدأ يومه بحفظ القرآن الكريم، بيحفظ حوالي جزأين في اليوم»، ثم يذاكر المواد العلمية، ثم يحصل على راحة ثم يستكمل مذاكرة باقي المواد.

رسالة مؤثرة للأب المتوفى

ووجهت الأم رسالة مؤثرة لزوجها وابنها الآخر، المتوفيين، قائلة: «أحب أقول رحمة الله على زوجي المرحوم المهندس محمد فهمي عمارة، ورحمة الله على ابني المرحوم أمير فهمي، المتوفي منذ 22 عاما، وبارك الله في أولادي اللي هما هدية ربنا ليا على صبري على البلاء».

فخورة بأخلاق ولادي وحفظهم للقرآن الكريم

وتابعت: «انبطاعي إني سعيدة جدا وفخور جدا بولادي، وقبل ما أكون فخورة بمناصبهم، فخورة بأخلاقهم وتربيتهم وتمسكهم بتعاليم الدين، ودي أهم حاجة، وفخورة بحفظهم القرآن الكريم، ده سر السعادة في الدنيا والآخرة، فمن أراد الدنيا عليه بالقرآن ومن أردا الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن».

نصائح للآباء والأمهات لتفوق ابنائهم

ونصحت السيدة، الآباء والأمهات قائلة، «مترفعوش عينكم عن أولادكم، وتربوهم صح وتعلموهم عادات وأخلاقيات وسلوكيات صح، ده نص التربية، لكن متحطوش همكم في توفير وسائل الحياة بس، زي الأكل والسكن والترفيه، علاقة الأب والأم بأولادهم مش مجرد بنك، لازم يتابعوا معاهم كل حاجة».