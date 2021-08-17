الطالبات يتفوقن علي الطلاب في نتيجة الثانوية الأزهرية بالدقهلية

تفوقت الطالبات علي الطلاب في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدقهلية، ففي الوقت الذي حصد فيه الطلاب 4 مراكز من بين 6 مراكز في القسم العلمي إلا أن القسم الأدبي شهد تفوق الطالبات علي الطلاب وحصدت الطالبات 4 مراكز من بين 5 مراكز، كما حققت الطالبات في «الأدبي – كفيف» مركزين من بين 3 مراكز.

وأعلن الشيخ الدكتور، محمد رشوان محمد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، أسماء أوائل في الثانوية الأزهرية 2021 علي مستوي محافظة الدقهلية بأقسامها الثلاثة العلمي والأدبي، والأدبي كفيف، مؤكدا أن الدقهلية حصدت المركز الأول في القسم العلمي وكذلك الأول مكرر هو انجاز كبير لمحافظة الدقهلية

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 منطقة الدقهلية الأزهرية القسم العلمي

أحمد محمد جمال، معهد ميت غمر 100% والأول على مستوى الجمهورية

محمد تامر المرزوقي، معهد طلخا 100% والأول مكرر علي مستوي الجمهورية

أحمد بلال عبد العزيز، ميت غمر 99,69% الثالث

أسماء مصطفي إسماعيل، فتيات طناح مركز المنصورة، 99,38% الرابع

حذيفة سمير عبد الوهاب، السنبلاوين 99,38% الرابع مكرر

شروق حمادة السيد، فتيات فيشابنا، مركز أجا 99,38% الرابع مكرر

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 القسم الأدبي

أميرة أبوالعينين، فتيات رأس الخليج مركز شربين 97,62% الأول

أنس مختار السيد، شربين 96,67% الثاني

آيه سامي موسى، فتيات الرحمانية مركز ميت غمر 96,51% الثالث

أسماء السادات عبدالعزيز، فتيات ميت أبوالحسين، مركز أجا 96,03% الرابع

هاجر حسين أنيس، فتيات ابن عباس الدنابيق مركز المنصورة 96,03% الرابع مكرر

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 القسم الأدبي كفيف

الأول آيه السيد علي علي، فتيات العصافرة مركز المطرية 90,95%

الثاني زينب اسماعيل يحيي، فتيات ميت طريف، مركز دكرنس 78,10%

الثالث أحمد محمد أحمد العدل، طناح مركز المنصورة 69,21%