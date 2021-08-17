فحص 1054 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة بقنا قافلة طبية مجانية لقرية العزب التابعة لمركز دشنا، فحصت خلالها الأطقم الطبية 1054 مواطنا، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع المناطق والقري الأكثر احتياجا، ووفقا لمبادرة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية

وشملت القافلة تخصصات طبية متنوعة «باطنة ، جراحة ، نساء ، أطفال ، رمد ، أسنان ، تنظيم أسرة ، وقرارات علاج على نفقة الدولة»، إلى جانب معمل للتحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية تتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

إقبال كبير من أهالي القرية

وأوضح الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، في بيان صحفي، اليوم، أن القافلة شهدت إقبالا كبير من أهالي القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالى 466 حالة فى اليوم الأول، و588 حالة فى اليوم الثاني، وتحويل 6 حالات لمستشفيات وزارة الصحة بقنا، كما تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي عدد 313 حالة باطنة، و73 حالة جراحة، وعدد 262 حالة أطفال، وعدد 222 حالة رمد، وعدد 104 حالة أسنان، وعدد 38 حالة نساء، و 42 تنظيم أسرة على مدى اليومين .

وأضاف أن القافلة الطبية المجانية، أجرت تحاليل دم وأمراض متوطنة بإجمالي عدد 32 حالة، وتوقيع الكشف بالأشعة على 17 حالة، و30 حالة بالسونار، إضافة إلى توقيع الكشف المبكر على 40 حالة، وتنفيذ 16 حالة قرار على نفقة الدولة، بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لـ 86 حالة من أبناء القرية، مؤكدا تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتقديم كافه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه.