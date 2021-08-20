توزيع 100 دراجة بالتقسيط على الموظفين في المصالح الحكومية بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن تفعيل مبادرة «دراجتك صحتك»، التي أطلقها الرئيس السيسي، بجميع المحافظات، وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير 100 دراجة للموظفين بمدينة طور سيناء كمرحلة أولى، ومن المقرر أن يجري توفير عدد من الدراجات للعاملين في المصالح الحكومية بكافة مدن المحافظة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية «صحتك في دراجتك».

سعر الدراجات أقل بنسبة 40% عن أسعارها في الأسواق

وأشار إلى أن سعر الدراجات أقل بنسبة تصل إلى نحو 40% عن أسعارها في الأسواق خارج المبادرة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذه الدراجات الهوائية والكهربائية لنشرها بصورة أكبر داخل المجتمع المصري.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه سيجري تقسيم الدراجات على 11 مصلحة حكومية بمدينة طور سيناء، بواقع 50 دراجة لديوان عام المحافظة، و 10 دراجات لمديرية الشباب والرياضة، و 10 دراجات لمجلس مدينة طور سيناء، و 5 دراجات لمديرية الإسكان، و3 دراجات لمديرية الزراعة، و3 دراجات لمديرية الطب البيطري، و3 دراجات لمديرية التموين، و 5 دراجات لمديرية الصحة، و5 دراجات لمديرية التربية والتعليم، و 3 دراجات لمديرية الطرق، و3 دراجات لمديرية الشئون الاجتماعية.

تكلفة الدراجة الواحدة تصل إلى 2420 جنيه

وأوضح أن تكلفة الدراجة الواحدة تصل إلى 2420 جنيه، والحصول على هذه الدراجات بأسبقية الحجز لكل جهة اعتبارًا من غد السبت، على أن يكون مقدم الدراجة 420 جنيها، وقسط شهري يصل إلى 400 جنيه لمدة 5 شهور، ويخصم من الراتب بموجب خصم من إدارة الموارد البشرية.

وأكد أن الدراجات التي جرى طرحها ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»، تتميز بوجود محرك كهربائي، وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة، وتعد وسيلة انتقال أمن، لافتًا إلى أن الهدف من المبادرة هو نشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة انتقال، فضلاً عن دورها الإيجابي في ممارسة المواطنين للرياضة، لكونها أداة جيدة للحفاظ على اللياقة البدنية.