استهداف 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في 6 أكتوبر

في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان «بنطاق محافظة الجيزة»، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وبمشاركة الجهات المختصة، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 11 مركزًا لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسمي شرطة «أول وثان 6 أكتوبر» حيث تبين وجود المخالفات الآتية:-

- عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.

- عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية.

- مزاولة مهنة الطب دون ترخيص.

- عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

- عدم وجود فريق طبي.

- عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.