تفاصيل اتصال العاهل السعودي بالرئيس التونسي: دعم سياسي ومساعدات صحية

أعلنت الرئاسة التونسية تفاصيل المكالمة، التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مشيرة إلى أن العاهل السعودي بارك الخطوات التي قام بها «سعيد» بتجميد عمل البرلمان، وعزل رئيس الحكومة، وجدد التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لتونس في كافة المجالات وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب التونسي وتقديم دعم صحي إضافي.

وتابعت: «كانت هذه المحادثة فرصة، أيضا، للتأكيد على الحرص المشترك على توطيد علاقات التعاون والتآزر الوثيقة والراسخة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية».

كان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، بالرئيس التونسي، قيس سعيد، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس، مضيفا أن الرياض تحرص على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها.

وقال الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، إنه وجّه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس، يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

من جهته، شكر سعيد، خادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وتونس، مجددا تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

قرارات الرئيس

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، في الشهر الماضي قررا بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وترأس الرئيس التونسي بموجب الفصل 80 من الدستور، شخصيا، النيابة العمومية، للوقوف على كل الملفات والجرائم التي شهدتها البلاد، كما تولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وذكر سعيد، في كلمة متلفزة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلاً من الرصاص».