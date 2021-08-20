وفد أمني ألماني يتفقد مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم الدولي

شهدت مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم الدولية، تفتيشا من قبل وفد أمني ألماني، لمتابعة الإجراءات المطبقة داخل المطارات المصرية، خاصة على الرحلات المتجهة من منتجعات مصر إلى ألمانيا، وذلك خلال اليومين الماضيين، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر المطلعة، إن وفدا أمنيا من ألمانيا، تفقد مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، على مدار ثلاثة أيام متواصلة، لمتابعة الإجراءات المطبقة على الركاب المسافرين، والإجراءات التي يتم تطبيقها على الرحلات المتجهة إلى برلين، خاصة في ضوء الجائحة الوبائية التي تشهدها دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر، أن زيارة وفد أمني ألماني إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، يعد ضمن الزيارات الدورية التي تشهدها المطارات المصرية من سلطات مختلف دول العالم، التي تسير رحلات جوية بشكل سواء منتظم أو شارتر إلى مطارات مصر، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل وتبادل الوفود فيما بين الدول التي تشغل رحلات وخطوط جوية فيما بينها.

وأشارت المصادر، أن وفد أمني ألماني، تفقد أيضا الإجراءات المطبقة داخل “الكاترينج” بـ مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وأعمال الخدمات الجوية والتموين المتبع على الطائرات المتجهة من المطارات الثلاثة إلى المدن الألمانية، موضحًا أن شركات الطيران الألمانية كانت قد بدأت مؤخرًا ومنذ فترة تموين طائراتها المتجهة إلى برلين من هذه وحدات التموين بالمطارات الثلاثة، وذلك في ضوء الإجراءات المشددة والاحترازية التي تتبعها مصر للطيران ومطارات مصر داخل وحدات “الكاترينج” سواء من أعمال تطهير وتعقيم بشكل مستمر لعربات الأغذية الهايلودر وأيضًا على متن الطائرات والتشديد على إجراءات العمالة داخلها.

وبحسب المصادر المطلعة أيضا، فإن وفد أمني ألماني، كان قد أنهى زيارته التفتيشية على مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، دون أي ملاحظات وأشاد بكافة الإجراءات المطبقة على الرحلات الجوية المتجهة إلى ألمانيا وداخل المطارات أيضًا، وأكدت المصادر، أن الوفد الألماني أثنى على كافة الجهود التي تبذلها سلطات الطيران المصري والإجراءات المطبقة داخل المطارات، واصفًا إياها بأنها شهدت تطور كبير على مستويات الخدمات والإجراءات خلال الأعوام الأخيرة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى من ذلك الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، في حين تشدد أيضًا على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.