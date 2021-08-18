تطعيم المترددين والعاملين بكنيسة العذراء في دمياط بلقاح كورونا (صور)

نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد، حملة لتطعيم المترددين والعاملين بكنيسة السيدة العذراء والقديس سيدهم بشاي بدمياط بميدان سرور، بلقاح فيروس كورونا.

وكلف «عبدالجواد» فريقًا طبيًا من مديرية الصحة بمتابعة مرحلة ما قبل التطعيم، للاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

وقدم القمص صرابامون متري، وكيل مطرانية دمياط، نيابة عن نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة ومحافظ دمياط ومدير مديرية الصحة بدمياط، وكافة الأطقم الطبية، على جهودهم فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

«الصحة» تناشد المواطنين بالتسجيل لتلقي اللقاح

ودعا وكيل الوزارة كل المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من هنا.

وعقد وكيل الوازة اجتماعًا، بحضور فادية محمود، مدير إدارة التمريض، مع هيئة التمريض على مستوى المحافظة، وذلك لمناقشة عدة موضوعات أهمها تفعيل الخطة التمريضية، والعمل على تدريب التمريض، من أجل رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، كما حثهم على ضرورة تقديم الدعم النفسي وحسن التعامل مع المرضى من أجل تحقيق أقصى خدمة طبية للمريض.