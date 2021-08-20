كلية علوم البترول والتعدين بمرسى مطروح.. كل ما تريد معرفته

افتتحت في سبتمبر عام 2017 كلية علوم البترول والتعدين بمرسى مطروح، التي تعد من أهم الكليات الموجود في جامعة مطروح خلال السنوات الأخيرة، خاصةً وأنها تخرج مهندسين متخصصين في جميع أقسام البترول وعلومه المختلفة، للاستفادة منهم في العمل بشركات البترول العاملة على أرض محافظة مطروح بصحراء مصر الغربية، والبالغ عددهم قرابة 30 شركة ما بين شركة إنتاج بترول، وغاز طبيعى، وشركات الخدمات البترولية، التى تورد عمالة ومعدات ومواد غذائية، ولها دور رئيسي في قطاع البترول، حيث يوجد في الصحراء الغربية معظم الاحتياطي الإستراتيجي من بترول وغاز مصر الطبيعي، الذي تعمل الدولة على الاستفادة منه على مراحل بخطط مدروسة.

تفاصيل دراسة كلية علوم البترول والتعدين بمرسى مطروح

وتأتي كلية علوم البترول والتعدين بمرسى مطروح من الكليات الحكومية وليست خاصة، ومدرجة بتنسيق الجامعات، التي يرغب الكثير من الطلاب الذين انتهوا من امتحانات الثانوية العامة وظهرت نتيجتهم، من الشعبة العلمية البحث عنها للتقديم للالتحاق بها، وفق تنسيق كلية علوم البترول والتعدين 2021/ 2022 جامعة مطروح.

تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمرسى مطروح

وتضم كلية علوم البترول والتعدين بمرسى مطروح قسمين، الأول قسم البترول، والثانى قسم تعدين، ويقع مقر الكلية خلف مسجد الروضة بمدينة مرسى مطروح، بجوار كلية التربية، وافتتحت في شهر سبتمبرمن عام 2017 بمطروح، وتتبع جامعة مطروح، حيث تعد الكلية الأولى في هذا المجال في مصر.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمرسى مطروح، ووفق تنسيق العام الماضي، فإن الحد الأدنى للقبول علوم البترول والتعدين بمطروح 2020/ 2021 هو 398.5 درجة، وسيتم إعلان تنسيق العام الدراسي 2021/ 2022، وغالباً سيكون قريباً من تنسيق العام السابق، مع التواصل مع الكلية حالة الرغبة في التقديم بها للتعرف على جميع التفاصيل.