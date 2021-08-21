أسعار وأماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بالإسكندرية

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، 127 مكتبا لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بجميع المحافظات، والتي تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code للراغبين في السفر إلى الخارج من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن تطعيم جميع المواطنين بكل أنواع لقاحات فيروس كورونا يجري بالمجان، سواء للمصريين، أوغيرهم المقيمين على أرض القاهرة، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في الاسكندرية

مكتب صحة المندرة، شارع ملك حفني، قبلي السكة الحديد، قسم ثان المنتزه، محافظة الإسكندرية.

مكتب صحة سموحة، شارع زكي رجب، قسم سيدي رجب، محافظة الإسكندرية.

مكتب المراقبة الدولية، 4 شارع محمد السيد كريم، قسم الجمرك، محافظة الاسكندرية.

مكتب صحة العامرية، شارع القسم بجوار مستشفى العامرية، قسم أول العامرية، محافظة الإسكندرية.

وحدة العجمي البحرية، الهانوفيل، بجوار نقطة شرطة فوزي معاذ، قسم الدخيلة، محافظة الاسكندرية.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) كالتالي:

- 250 جنيها مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

خطوات الحصول على لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح على الرابط من هنا.

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة.

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد،النوع، المحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

ـ التأكيد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيدًا، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.