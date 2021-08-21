محمد رمضان يقدم عددا من الاستعراضات في حفله بالساحل الشمالي «فيديو»

قدم الفنان محمد رمضان حفله الغنائي بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهير كبير من محبيه وجمهوره.

وظهر محمد رمضان على المسرح وسط فريق رقص، مرتديًا معطفه، ودخل على أنغام أغنية «ثابت»، وتفاعل معه الجمهور.

وخلع محمد رمضان معطفه على المسرح، وبقي مرتديا «تيشرت أبيض، وبنطلون أسود».

وقدم «رمضان» خلال الحفل عددا من الاستعراضات على أغانيه الشهيرة، وذلك برفقة فرقة للرقص، ساعدته على تأدية هذه العروض.

وكان حفل محمد رمضان الماضي، قد شهد حدوث بعض المناوشات بين جمهوره ومنظمين الحفل بالساحل الشمالي، بسبب اقتحام عدد من الجماهير الحواجز الحديدية قبل البدء، ما جعل الأمن يتصدى لهم ويدفعهم للخلف.

وسادت حالة من هرج ومرج وذلك بعد اقتحام الجمهور للحواجز الحديدية عند الأبواب، ودخولهم بأعداد كبيرة للحفل، دون تأكد المنظمين من حملهم للتذاكر من عدمه، ما أجبر الجهة المنظمة على دفع الجمهور للخلف، وسط صرخات الفتيات والسيدات.

وطرح محمد رمضان منذ أيام أحدث أغانيه، التي تحمل اسم «على الله»، وتجاوزت حتى الآن 2.4 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع ديزل.