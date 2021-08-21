في 16 نقطة.. كل ما تريد معرفته عن استبدال ميكروباص قديم بآخر جديد

إذا قابلت ميكروباصا لنقل الركاب هذه الأيام لونه أبيض وعليه خط أخضر، ويطلق عليه البعض «الميكروباص الأخضر»، فيجب أن تعرف أنه من السيارات صديقة البيئة؛ نظرًا لأنه يسير بالغاز الطبيعي، وأن صاحبه حصل عليه ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة والمتهالكة.

أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة، كشف خلال تصريحات تليفونية لفضائية «إكسترا نيوز»، عن شروط الاشتراك في هذه المبادرة، لاستبدال الميكروباص القديم بآخر جديد، نرصدها لكم كما يلي:

1- شروط استبدال الميكروباص هي نفس الشروط العامة لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

2- يشترط أن تكون السيارة موديل 2001 وما قبلها.

3- يشترط أن يكون صاحبها عمره من 21 إلى 65 عاما.

4- ويشترط أن تكون رخصة السيارة سارية.

5- يجب أن تكون السيارة مسجلة بإحدى محافظات المرحلة الأولى الـ7 «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر».

6- جميع السيارات التي صنعت خصيصا للمبادرة تنتمي لماركات عالمية، وصنعت وجمعت على أرض مصر بنسبة 45% للمكون المحلي.

7- تعمل بالغاز والبنزين معًا مع التأكيد على أن مصروفات تشغيل الغاز أقل بنسبة 50% من مصروفات تشغيل البنزين.

8- هناك مجموعة كبيرة من الحوافز للميكروباص، ومنها الحافز الأخضر؛ إذ تسدد الدولة المقدم بالكامل.

9- تدفع الدولة 25% من سعر السيارة الميكروباص الجديدة، وتتحمله بالكامل بحد اقصى 65 ألف جنيه.

10- يسدد الباقي طبقا لتمويل البنك بأقساط على فترة من 7 لـ10 سنوات بفائدة ثابتة 3%.

11- تمتد المرحلة الأولى من المبادرة لمدة 3 سنوات، وهناك مراحل أخرى؛ لأن المستهدف سحب كل السيارات التي مر على صناعتها 20 عاما لتسببها في التلوث، وذلك على مراحل تتفق مع قدرة الشركات المصرية على صناعة سيارات جديدة للسوق.

12- لدينا في مصر 1.3 مليون سيارة مر على صنعها أكثر من 20 عاما، ونستهدف في المرحلة الأولى 250 ألف سيارة وتاكسي وميكروباص.

13- لدينا 70 ألف سيارة ميكروباص مر على صناعتها أكثر من 20 سنة ونحاول استبدال ثلث هذا الرقم خلال المرحلة الأولى، على أن يستكمل الباقي خلال المراحل التالية.

14- محافظات المرحلة الأولى مجهزة بالبنية التحتية للمبادرة ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وساحات التخريد.

15- الميكروباص الـ10 راكب يستبدل بآخر جديد «14 راكبا».

16- كل الميكروباصات الجديدة لونها أبيض وعليها خط أخضر، تعبيرًا عن الطاقة النظيفة.