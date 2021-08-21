بالأسماء.. 14 مصابا في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

كشف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن إصابة 14 شخصا، بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مقابر الفيوم الجديدة، بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة فجأة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وعدم قدرته على السيطرة عليها، مما أدى لانقلابها في منتصف الطريق، موضحا أنّ المسافرين توقفوا وسارعوا لإنقاذ المصابين، واتصلوا بالإسعاف والنجدة، التي هرعت على الفور إلى مكان الحادث.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

وأوضح المصدر الأمني أنّ المصابين هم:

نجوى محمد علي، 50 سنة، مصابة بجرح بالرأس، طوله 3 سم، وآخر بالكتف 3 سم.

عبير جابر إسماعيل، 41 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

أسعد الصاوي محمد، 56 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ونجليه أحمد أسعد الصاوي، 10 سنوات، مصاب بكدمات بسيطة، وهيثم أسعد الصاوي، 7 سنوات، مصاب بكدمات بسيطة.

عبدالفتاح السيد فراج، 48 سنة، مصاب بجرح بالجبهة، وآخر متهتك في الكتف الأيسر.

أحمد محسن أحمد، 37 سنة، مصاب بكدمة شديدة في الساق اليسرى.

حسين حمدون السمان، 34 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عثمان ربيع عبدالعال، 25 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أحمد حمدي الشيمي، 7 سنوات، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عاطف السيد عبدالمنجي، 45 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بركات السيد حمدان، 18 سنة، مُصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

طه عبدالحميد عبدالستار، 22 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

شهاب محمد أبو الحمد، 13 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل 7 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وبيّن المصدر الأمني أنّ 8 سيارات إسعاف نقلت 7 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بينما رفض 7 آخرين الانتقال إليه؛ فقدّم لهم المسعفين الإسعافات الأولية، ثم وقعوا على إقرار برفضهم الانتقال.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بلاغ بانقلاب سيارة ووجود مصابين بالفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بينهم 4 أطفال.