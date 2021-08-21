منها «فيضانات وحرائق».. تضرر 55 ألف شخص بعدة دول بسبب «الكوارث»

شهدت عدة دول كوارث طبيعية، خلال الفترة الماضية، منها الأمطار والسيول التي ضربت السودان منذ بداية موسم الخريف وأسفرت عن تضرر 12 ولاية من أصل 18 في البلاد، ونشوب حريق فى مكتبة كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد، حيث تمكنت مديرية الدفاع المدنى العامة في العراق من إخماده.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تضرر 12 ولاية من أصل 18 في السودان جراء الأمطار والسيول، وذلك منذ بداية موسم الخريف، حيث أفادت المنظمة، في تقرير بأن أكثر من 55 ألف شخص تضرروا في جميع أنحاء البلاد من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات.

تدمير 3650 منزلا جراء السيول في السودان

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن السيول تسببت أيضا في تدمير نحو 3650 منزلا، وتضرر 7500 منزل آخر، بينما تأثرت العديد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية مثل منطقة الفاو.

وفي الصين، جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، الإنذارا «باللون الأزرق»، لمواجهة العواصف الممطرة في مناطق متعددة من البلاد، داعيا إلى اتخاذ إجراءات احترازية، حيث ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة من الساعة الـ8 صباحا، اليوم، إلى الساعة الـ8 صباحًا، أمس الأحد، في أجزاء من مقاطعات شنشي وقانسو وشانشي وخنان وهيلونججيانج وجيلين ولياونينج، بالإضافة إلى حوض سيتشوان، مع هطول ما يصل إلى 120 مليمتر من الأمطار في مناطق معينة.

وفي العراق، نشب حريقا في مكتبة تضم وثائق مخطوطات ثمينة وسط عاصمة البلاد «بغداد»، فيما تمكنت مديرية الدفاع المدني العامة، أمس، من إخماد الحريق، وقالت المديرية العراقية في بيان: إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع داخل المكتبة الرئيسية في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.

وأنهت فرق الدفاع المدني عملها في التعامل مع الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.