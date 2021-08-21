بدأ اليوم.. رابط وخطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة

بدأ منذ ساعات قليلة فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2021، والتي كانت مقررة أن تبدأ اليوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، على أن يستمر تسجيل الرغبات في تلك المرحلة لمدة 5 أيام متواصلة وينتهي يوم الأربعاء المقبل والموافق 25 أغسطس.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2021، والراابط الذي يتمّ تسجيل رغبات الطلاب إلكترونيًا من خلاله، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نشرت فيديو توضيحي لتلك الخطوات، كالتالي:

رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة

- يدخل الطالب الراغب في تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة على الموقع الرسمي للتنسيق، أو من خلال الدخول علىلا الموقع من هنا.

- ثم يدخل الطالب بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بتسجيل رغبات الثانوية العامة، أو الدخول لها من هنا.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة

- بمجرد دخول الطالب على رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة، تظهر أمامه استمارة يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الخاص به الموجود على استمارة النجاح التي تسلمها الطالب من المدرسة التابع لها.

- تظهر أمام الطالب استمارة بها الكثير من الرغبات، والتي يجب على الطالب أن يختار الرغبات الخاصة به، ويتمّ ترتيب الرغبات في الاستمارة وفق رغبة الطالب في الالتحاق بالكليات.

- إذا كانت تلك المرة الأولى التي يدخل فيها الطالب موقع التسجيل، يسجل الطالب الرغبات وفق ترتيب الكليات التي يرغب في الالتحاق بها.

- وبعد انتهاء الطالب من تسجيل الرغبات الخاصة به وتريتب الكليات وفق رغبته، تظهر أمامه قائمة بالرغبات التي اختارها وفق الترتيب الذي حدده لمراجعتها والتأكّد من صحة وسلامة خياراته.

- ثم بعد ذلك، وبعد الانتهاء من مراجعة تلك البيانات، يضغط الطالب على تسجيل البيانات حتى يتمّ تسجيل الرغبات الخاصة به على موقع التنسيق.

- وفي حالة رغبة الطالب في طباعة استمارة الرغبات، يضغط على «طباعة».