خلال صلاة الفجر.. أهالي قنا يعثرون على جثة «داية» القرية بجوار مسجد

عثر الأهالي على جثة مُسنة بجوار مسجد بمنطقة الحجيرات في قرية حجازة بحري، التابعة لمركز ومدينة قوص في محافظة قنا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى قوص المركزي، تحت تصرُّف النيابة العامة، وكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي عليها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة تُدعى «سعيدة محمد أحمد عابد» 65 عامًا، مقيمة بمنطقة الحجيرات في حجازة بحري، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص والتحريات وسؤال شهود العيان بالمنطقة أنه خلال قيام عدد من المصلين بالذهاب للمسجد لأداء صلاة الفجر عثروا على جثة لسيدة، وتبين أنها «داية» القرية، التي تقوم بمساعدة السيدات في الولادة داخل المنازل في حالات الولادة الطبيعية، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

تم إبلاغ رجال المباحث بالواقعة، وعلى الفور انتقلوا لمكان العثور على الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، برقم 1225 إداري مركز قوص، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة في مدينة قوص، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات.