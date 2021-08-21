تنسيق المرحلة الثانية 2021.. تعرف على موعد انطلاقه

انطلقت منذ قليل أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالجامعات الحكومية، وذلك تنفيذً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لعدد 118 280 طالبًا وطالبة لمختلف الشعب المسجلة لتنسيق المرحلة، بحد أدنى 88.41% لطلاب الشعبة العلمية و80% لطلاب الشهبة الهندسية و65.7% لطلاب الشعبة الأدبية، والتي من المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل والإعلان عن نتيجتها السبت المقبل، على أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة 2021 خلال 72 من إعلان إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الثانية 2021 خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأعلنت الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها لتنسيق المرحلة الأولى 2021 وكذلك تنسيق المرحلة الثانية 2021 وكذلك تنسيق المرحلة الثالثة 2021، من حيث تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني المزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وذلك للتيسير على الطلاب في أثناء تسجيل الرغبات 2021، مع التشديد على إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية المخصصة لأعمال التنسيق مع تأكّيد ضرورة إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة أعمال التنسيق، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في أثناء التواجد بالمعامل.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021 يتم تحديده من قبل اللجنة العليا للتنسيق

وعن مواعيد بدء مراحل التنسيق، أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه يتمّ تحديدها تباعاً بعد انتهاء كل مرحلة، مشيراً إلى أنَّ تنسيق المرحلة الأولى 2021 بدأ اليوم رسميًا بمختلف الجامعات الحكومية، وتنتهي الاربعاء المقبل، على أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية 2021 بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الأسبوع المقبل، مضيفة أنَّ تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ستنطلق بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب التي من المقرر أن تنطلق بعد الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، مؤكّدة أنَّ موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021 سيتمّ تحديده خلال الفترة المقبلة للجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.