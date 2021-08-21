52012 طالبا بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في سابع أيام الدور الثاني

أدى، اليوم، 52012 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم السابع للامتحانات، داخل 436 في 94 مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا

وأضاف «مجاهد» أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس عام الامتحان بأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لم تتلق أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.