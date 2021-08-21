انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في مدارس الدقهلية

انطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، «عربي – لغات» 2020/2021، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، والذي يستمر لمدة ساعتين ونصف منها 20 دقيقة للإملاء.

ويؤدي الطلاب غدًا 22 أغسطس، امتحان مادة الجبر والإحصاء، و23 أغسطس اللغة الأجنبية، و24 أغسطس الهندسة، و25 أغسطس العلوم، و26 أغسطس الدراسات الاجتماعية.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وأكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تشكيل اللجان اللازمة في الإدارات والمدارس تتصف بالشفافية والنزاهة؛ لمتابعة وتنفيذ جميع الإجراءات خلال امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني.

وقال عبد الرؤوف، في الاجتماع الذي عقده مع قيادات المديرية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ اليوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 وتنتهى الخميس 26 أغسطس 2021، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بتشكيل لجان؛ للوقوف على الانتهاء من الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية «العامة والمهنية»، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطهير وتعقيم المدارس قبل وبعد الامتحانات؛ حرصا على صحة أبنائنا الطلاب.

تشكيل لجان لمتابعة امتحانات الدور الثاني

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية؛ للتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، ويتم تكثيف المرور على المدارس من قبل قيادات الإدارة «مدير الإدارة – وكيل الإدارة – مديري المراحل – الموجهين الأوائل – أعضاء المتابعة بالإدارة – بالإضافة إلى أمن الإدارة ومن يراه مدير الإدارة مناسبًا» للتأكد من الاستعداد التام لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.