تعرف على خريطة معامل التنسيق بالجامعات.. تستقبل الطلاب اليوم

يبدأ، اليوم، طلاب الثانوية العامة 2021 بشعبتيها العلمية والأدبية، تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، في معامل التنسيق بالجامعات، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تشمل تعقيم المعامل جيداً، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

وتقدم «الوطن» لقرائها خريطة معامل التنسيق بالجامعات، تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة الأماكن المتاحة لتسجيل رغباتهم.

خريطة معامل التنسيق بالجامعات

يوجد في كل جامعة ما يقرب من 4 معامل للتنسيق، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسماء الجامعات التي يوجد بها هذه المعامل:

- جامعة القاهرة في محافظة القاهرة.

- جامعة الإسكندرية في محافظة الإسكندرية.

- جامعة عين شمس في محافظة القاهرة.

- جامعة أسيوط في محافظة أسيوط.

- جامعة طنطا في محافظة الغربية.

- جامعة المنصورة في محافظة المنصورة.

- جامعة الزقازيق في محافظة الزقازيق.

- جامعة حلوان في حلوان.

- جامعة المنيا في محافظة المنيا.

- جامعة المنوفية في محافظة المنوفية.

- جامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

- جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا.

- جامعة بني سويف في محافظة بني سويف.

- جامعة الفيوم في محافظة الفيوم.

- جامعة بنها في محافظة القليوبية.

- جامعة كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ.

- جامعة سوهاج في محافظة سوهاج.

- جامعة بورسعيد في محافظة بورسعيد.

- جامعة دمنهور في محافظة دمنهور.

- جامعة أسوان في محافظة أسوان.

- جامعة دمياط في محافظة دمياط.

- جامعة مدينة السادات في محافظة المنوفية.

- جامعة السويس في محافظة السويس.

- جامعة العريش في محافظة سيناء.

- جامعة مطروح في محافظة مطروح.

- جامعة الوادى الجديد في محافظة الوادي الجديد.

- جامعة الأقصر في محافظة الأقصر.

وفي سياق متصل، أكد المجلس الأعلى للجامعات، تحديد أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها العلمية والأدبية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، موضحاً قبول نسبة (35%) على الأكثر من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية في العام الجامعي الجديد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين.

وأضاف، أن توزيع الـ900 طالب الأوائل في شهادة الثانوية العامة المصرية سيتم وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، ويتم استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية، مؤكداً إلغاء كل الاستثناءات التى سبق وتم الإعلان عنها بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية.

وأشار المجلس إلى أن كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.