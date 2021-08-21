أوائل الثانوية العامة بمحافظة القليوبية 2021 أدبي الدمج  

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، أسماء أوائل الثانوية العامة من طلاب الدمج، وعددهم 11 طالباً وطالبة، حيث قدم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، التهنئة للطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، مشيراً إلى ضرورة استمرار مواصلة التفوق خلال المرحلة المقبلة في التعليم الجامعي، ورفع اسم محافظة القليوبية في مختلف المحافل التعليمية.

أسماء اوائل الثانوية العامة بمحافظة القليوبية 2021 الدمج

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة القليوبية 2021 الشعبة الأدبية الدمج على النحو التالي:

يوسف أسامة عبد المطلب، مدرسة العبور الثانوية بنين، بمجموع 404.5 درجة

روان وليد السيد، مدرسة رجاك الثانوية الخاصة لغات بالعبور، بمجموع 404.5 درجة

محمد مجدي صلاح الدين، مدرسة رجاك الثانوية الخاصة بالعبور لغات، بمجموع 402 درجة

كلارا أمير إلياس، مدرسة القديس يوسف الثانوية الخاصة بالعبور، بمجموع 392.5 درجة

يوسف أحمد علي سليمان، مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية بنين بشبين القناطر، بمجموع 387.5 درجة

نورهان رضوان محمد رضوان، مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بالعبور، بمجموع 384.5 درجة

شهد صبري أحمد، مدرسة الشهيد خالد المغربي الثانوية بنات بطوخ، بمجموع 383.5 درجة

أشرف مروان عفيفي مصيلحي، خدمات مدرسة دملو الثانوية المشتركة ببنها، بمجموع 382 درجة

كريم عادل محمد القلماوي، مدرسة نوى الثانوية المشتركة بشبين القناطر، بمجموع 381 درجة

محمد عبد النبي معوض، مدرسة الشهيد أحمد محروس بري شبرا الخيمة، بمجموع 380 درجة

محمود صبحي كمال محمد، مدرسة نوى الثانوية المشتركة بشبين القناطر، بمجموع 380 درجة

وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يلتقي الثالث مكرر جمهورية علمي رياضة

في سياق متصل، التقي الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطالب عمر أحمد عبد الرازق، الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، على مستوى الجمهورية، والأول على مستوى القليوبية، لتكريمه بحضور أسرته، مقدماً له التهنئة على تفوقه.

وأبدى الطالب رغبته في الدراسة في مجال هندسة الحاسبات والمعلومات، ويأمل أن يدرس في إحدى الجامعات الكبرى، حيث وعد وكيل الوزارة الطالب بالتنسيق مع إحدى الجامعات لتوفير منحة دراسية له تقديراً لتفوقه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللقاء يأتي لمشاركة الطالب وأسرته فرحتهم بهذا التفوق الذي لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم، لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

وأعرب الطالب عمر أحمد عبدالرازق عن سعادته بلقاء وكيل الوزارة، مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي له وليعطي له ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشواره التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.