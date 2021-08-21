طريقة لكسب 25% أرباحًا على كل 500 جنيه فقط.. تعرف عليها

يبحث الكثير من الأفراد عن الأوعية الادخارية التي تحقق لهم العائد المادي المُرضي، وهناك الكثير من القنوات الادخارية التي تتيح أنواعًا مختلفة من الأوعية الادخارية للأفراد مع اختلاف الشروط ونسبة العائد، بهدف استثمار مدخراتهم من خلال تلك الأوعية، وتحاول هذه القنوات مثل البنوك والبريد وغيرها تقديم أفضل المميزات إلى العملاء.

إلا أن كل هذه القنوات السابق ذكرها لا تتعدى نسبة الفائدة على الأوعية الادخارية التي تقدمها للعملاء الـ 11%، وهو ما يدفع العملاء إلى البحث عن غيرها من القنوات الادخارية التي تمنح عملائها عوائد مادية أعلى.

ويأتي سوق الأوراق المالية «البورصة» كقناة تمويلية وادخارية ومنصة للتداول على الأسهم وغيرها من المنتجات التي تقدمها للمستثمرين، التي تساعد على تحقيق عوائد مادية تفوق العوائد المادية في البنوك والبريد.

وهناك بعض المنصات والشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية ومرخصة من هيئة الأوراق المالية، تتيح للمستثمرين بمختلف شرائح الدخل استثمار مدخراتهم بكفاءة ومرونة وربح.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، إنه توجد فرص استثمارية في الأسهم أمام الأفراد تمكنهم من تحقيق أرباح قد تفوق الـ 25% في مدة قد تصل لعام، وتتيح الشركات العاملة في مجال إدارة المحافظ والاستثمار في الأسهم العديد من المنتجات المتنوعة التي تحقق أرباحا مضمونة قد تصل إلى 10% ودون أي مخاطرة، في المقابل هناك محافظ أخرى تحقق عوائد أعلى من ذلك ولكن يجب وضع عامل المخاطرة في الاعتبار.

عائد 25% على 500 جنيه

لا يتطلب من المستثمر أن يكون لديه مدخرات كبيرة أو مبالغ ضخمة حتى يستطيع أن يستثمر عبر هذه المنصات، لأنه من الممكن أن يبدأ الاستثمار بمبلغ 500 إلى 1000 جنيه وتحقيق عائد مادي يصل إلى 25% على إجمالي محفظ الأسهم التي يمتلكها في فترة قد تصل إلى عام، من خلال خطط ادخار استثمارية متنوعة لأهداف مختلفة مثل (التقاعد، الزواج، تعليم الأطفال، وغيرها).

محافظ الأسهم

تتيح تلك الشركات والمنصات للأفراد محافظ استثمارية تضم مجموعة من الأسهم، وتقوم الشركة بإدارة المحفظة للعميل من خلال خبراء ومتخصصين في إدارة المحافظ.

صناديق الاستثمار

الاستثمار في صناديق الاستثمار هي أداة من أدوات الملكية يتم إدارة الصندوق من قبل الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة، وهنا يستطيع كل من يرغب في الاستثمار في الأسهم أن يتعاقد مع هذه الشركات لاستثمار مدخراته بشكل آمن ومربح.

صناديق المؤشرات

وتأتي وثائق صناديق المؤشرات من بين المنتجات التي تقدمها البورصة والتابعة للمؤشر، وهي صناديق استثمار، تستثمر في الشركات المقيدة بالبورصة والتي تتخصص في مؤشر معين من مؤشرات البورصة مثل وثائق صناديق المؤشرات الخاصة بمؤشر EGX30 والمتاحة في الوقت الحالي، وتعد وثائق صناديق المؤشرات نوعا آخر من أدوات الاستثمار في البورصة، وتتميز وثائق صناديق المؤشرات بأنها ذات مخاطرة منخفضة وأقل تكلفة عن باقي أدوات الاستثمار في البورصة، وتتميز يسهولة وسرعة تداولها في نفس ذات جلسة التداول.

الإيداع والسحب

تتميز تلك المنصات بأن عملية الإيداع والسحب تتم في أي وقت بدون أي قيود ولا اشتراطات، أو فترات تجميد أو فقد أي عوائد محققة، بالإضافة إلى متابعة أداء وقيمة الاستثمار من خلال تطبيقات الهاتف.