حظك اليوم الأحد 22-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

علم الأبراج يرتبط بالفلك والنجوم، ويحرص الكثيرون على معرفة حظ البرج الخاص بهم بصفة مستمرة من باب الفضول أو المعرفة، لذا تقدم «الوطن» في هذا الصدد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.

حظك اليوم برج الحمل 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والقمر داعمان ويمنحك ذلك يقظة وإشراقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم برج الثور 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. تحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

حظك اليوم برج الثور 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكّم في عصبيتك، ولا تعطِ الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف إيجابية ومؤثرة وتشعر بالتقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.

حظك اليوم برج السرطان 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد بمنزل العلاقات يجعلانك تحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مواجهتك.. انتبه اليوم لحقوقك، وعبر عن نفسك بهدوء ولا تدع روح الغضب تسيطر عليك.

حظك اليوم برج الأسد 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبدي احتراما لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

حظك اليوم برج العذراء 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب القيل والقال، ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب، وحاول أن تبقى هادئا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 22-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك، وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم برج الميزان 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.

حظك اليوم برج العقرب 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 22-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يعدك القمر المكتمل بالسهولة واليسر في خطواتك وقد تستفيد اليوم جيدا من المعطيات.

حظك اليوم برج القوس 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للانفتاح، ومع ذلك قد تميل لوضع حد للعلاقات الهشة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني وعليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك أو تقرر تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الجدي 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك أن تكون مثالا وقدوة وأن تحافظ على اللباقة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك.. قاوم ميلك للعصبية وعليك بالصمود أمام الضغوط إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الدلو 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

تنافر الشمس والقمر يطالبك اليوم بالصبر والمرونة في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 22-8-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل الصحة يطالبك بتنظيم جهودك.. اعتنِ بصحتك، ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الحوت 22-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.