غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 23 منطقة بجنوب سيناء

أعلنت منطقة كهرباء الطور بجنوب سيناء، في بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة الطور غدًا السبت، وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إن الشركة أرسلت بيانًا أكدت فيه انقطاع التيار الكهربائي غدًا السبت عن 24 منطقة بالمدينة بالتتابع، بداية من الساعة السادسة صباحًا، لتنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة الدورية على خلايا موزع الطور الجديد.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن فصل التيار الكهربائي يتم بالتتابع بحيث لا تزيد مدة الفصل بكل منطقة عن نصف ساعة، مشيرا إلى أن المناطق المتأثرة بفصل التيار هي: «حي الزهراء، المنطقة الصناعية، المنطقة الحرفية، الإيواء العاجل بالصناعية، حي النادي، حي الـ ٨٨ وحدة، حي السلام، إستاد الطور، محطة المياه الرئيسية، عمارات الأوقاف، الـ ٣٦ وحدة، حي الـ ١٠٢ وحدة، حي الزهور، مساكن محمود جمعة، مساكن و مزارع الجبيل، المطار، الشاليهات، أرض جمعية المطار، ومجمع المصالح، ومنطقة الكرنتينا، و مجمع الأفران، ومديرية الشباب و الرياضة، الشهر العقاري، الضرائب العقارية، المحلات و الأفران، و المدارس التي توجد في هذه المناطق».

وأكد رئيس مدينة الطور، أن فصل التيار الكهربائي سيؤدي إلى عدم ضخ المياه بهذه المناطق، وأهاب بالمواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من تخزين المياه وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية ، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.