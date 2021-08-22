«أوبرا القاهرة» تستضيف مغنية إيطالية في حفلين بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين لفرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإيطالي ديفيد دلسنتى، ويصاحبهما مشاهد استعراضية للباليه من تصميم ممدوح حسن، وإخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أغسطس الجاري، على مسرح سيد درويش بأوبرا إسكندرية.

السوبرانو الإيطالية ماريا جراتسيا دي لوكا

وخلال الحفلين تستضيف الفرقة، السوبرانو الإيطالية ماريا جراتسيا دي لوكا، للمشاركة في غناء مختارات من أشهر المسرحيات والأعمال العالمية، منها «قصة حب، وقت الصيف، تسلق كل جبل، النجوم، سواي، استطعت الرقص، وقتنا، الليلة، الحلم المستحيل، أنظر إلى قوس قزح وأحضره للمنزل»، أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة ، مصطفى محمد، ليلى إبراهيم، وليد كريم، جيهان فايد، عماد عادل، عمرو مدحت، عزت غانم، أسامة علي.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر العروض العالمية، وشارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

في سياق، منفصل أطلقت وزارة الثقافة متمثلة في دار الأوبرا المصرية، مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في منتصف أغسطس الجاري، والمقرر استمرار فعالياته إلى نهاية الشهر الجاري.

ويقدم المهرجان 31 حفلا فنيا بمشاركة نجوم الغناء منهم علي الحجار وهاني شاكر ومدحت صالح ومحمد الحلو وجنات وياسين التهامي.

وتلتزم وزارة الثقافة بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وتقدم الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، «الشريك الاستراتيجي»، عددا من التسهيلات للجمهور، منها تخصيص مسارات آمنة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووسائل نقل مجانية من باب القلعة إلى المسرح، مع تقديم الحفلات بسعر رمزي 20 جنيها لليوم الكامل.