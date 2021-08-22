المفتي: جامعة القاهرة منارة لتطوير العقل والتصدي للفكر الإرهابي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّ جامعة القاهرة منارة علم راسخة منذ قديم الأزل، ولها دور كبير في مجالات الحياة كافة بمصر، حيث أخرجت قادة لهم دور فعال في بناء المجتمع، كما أنّها واحدة من الجهات التي تصدّت للفكر الإرهابي في مصر خلال السنوات الماضية.

دور الجامعة يتمثل في بناء إنسان قادر على الحياة وليس طالب يحمل شهادة علمية فقط

وأضاف علام، في ندوة «بناء الإنسان وتطوير العقل المصري» ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل في الدورة الرابعة بجامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنّ دور الجامعة في المجتمع يتمثل في بناء إنسان قادر على الحياة، وليس طالب يحمل شهادة علمية فقط، بل بناء الإنسان وتطوير عقله ضمن أولويات جامعة القاهرة.

الأديان السماوية مكملة لبعضها وتدعو دائما للتسامح

وتابع المفتي، أنّ الأديان السماوية تدعو دائما للتسامح وكل الأديان مكملة لبعضها البعض، موكدا أنّ الدين الإسلامي يقوم على العدل والبناء العقلي، وقضى على كل الظواهر السلبية في الجاهلية، كما أنّ الأمة الإسلامية وسطية تقوم على أسس ومبادئ.

وأردف علام، أنّ الإسلام كرّم الإنسان دون تمييز بين بني البشر مهما اختلفت مذاهبهم وطوائفهم، كما يقوم على احترام الآخرين دون التفريق أو إهانة أي إنسان، مشيرا إلى أنّ جميع الرسائل السماوية حرصت على مفهوم التعليم وتحقيق 5 أصول و5 مقاصد و5 أهداف و5 غايات جاءت لتحقيقها، وهي أنّ الشرائع جاءت لحفظ الأديان والإنسان والعقول والأموال والأعراض، ومهما تطور البحث العلمي سنجد انبثاق 5 مقاصد أخرى.

وزاد أنّ هناك مظاهر أخرى ظهرت، تمثلت في أمر الدين بالسجود لآدم، بينما أمر الإسلام بالبناء ولم يأتِ بهدم شيء، بل جاء بكل خير وإفادة البشرية، مؤكدا أنّ الأمة الإسلامية تسعى للخير والبناء الحقيقي.