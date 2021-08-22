وزير الإسكان: مشروعات حياة كريمة تحقق العدالة والمساواة

أكد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تشهد طفرة حقيقة ستنقل الريف المصري نقله نوعية، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق العدالة والمساواة من خلال توفير الدعم القوي والأسر الأكثر فقرًا ومدها بكافة الخدمات والمرافق، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وما يقدم خلال المبادرة من خدمات اجتماعية لتخرج القرى بعد انتهاء المبادرة بشكل جديد مطور نموذجي.

وتفقد الوزير محطة الرفع بكفر نواي، واستمع محافظ الغربية إلى شرحًا تفصيلي من اللواء إيهاب خضر عن المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن المحطة الحالية جاري العمل بها بتكلفة مالية قدرها 30 مليون جنيه لتخدم 9065 نسمة، خلال الـ 4 أشهر المقبلة.

وزير الإسكان يتفقد منشآت مشروعات خدمية بـ4 قرى بمركز زفتى

كما تفقد الوزير ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع الخدمات بنهطاى والمقام على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 6 مليون جنيه، والذي يتكون من 3 أدوار (دور أرضي وعدد 2 دور علوي) لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي ، السجل المدني، الشهر العقاري ، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي)، إلى جانب متابعة أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري، إحلال وتجديد الوحدة الصحية وأعمال إنشاء بئر ارتوازي بمحطة المياه التابعة للقرية.

واستكملت الجولة بتفقد مشاريع قرية الغريب، إذ تابع الوزير أعمال البناء والتشييد بالمجمع الخدمي بالقرية والبالغ تكلفته 6 مليون جنيه ليخدم 13 ألف من سكان القرية، ذلك إلى جانب أعمال مد وتدعيم شبكات مياه وأعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه، كما تابع الوزير المحافظ خلال جولتهما أعمال المبادرة الرئاسية بقرية تفهنا العزب.

كما تفقد محطة المعالجة بالقرية، أعمال مد وتدعيم مياه الصرف، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية ومركز الشباب.

وخلال الجولة قدم المحافظ عرضًا تقديميا بمدرسة نهطاي للتمريض، عن نسب تنفيذ المشروعات بزفتي والتحديات التي تواجه العمل في المواقع المختلفة.

وأوضح محافظ الغربية المشروعات التي أوشكت على الانتهاء مثل مشاريع مياه الشرب التي بلغت نسب الانتهاء منها إلى 71٪؜ والصرف الصحي الذي بلغت نسب إنجازه 51٪؜، وبعض المشاريع التي يجرى البدء فيها عقب أعمال البنية التحتية، كما وجه الوزير رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعرض جدول زمني للمشروعات المتعثرة التي عرضها المحافظ في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز المحافظة.