ضبط شخص تعدى على مسن وابنته بعين شمس.. «افتكرهم هرّبوا بنته من البيت»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على «مسن» وإحدى السيدات بمدخل أحد العقارات.

وبالفحص أمكن تحديد مكان ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، كما جرى تحديد المجني عليهم، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، وهم مسن، وابنته «ربة منزل مصابة بسحجات بالرقبة ولها معلومات جنائية»، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج ، وربة منزل مقيمة بالعقار محل الواقعة، وبمناقشتهم قرروا تضررهم من سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بالتعدي عليهم اعتقادًا منه، على خلاف الحقيقة، بقيامهم بمساعدة ابنته على الهروب من مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.