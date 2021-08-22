جامعة القاهرة تطلق فعاليات النسخة الرابعة لمعسكر «قادة المستقبل»

أطلقت جامعة القاهرة، اليوم، النسخة الرابعة من معسكر «قادة المستقبل» الذي يقام تحت عنوان: «إعادة بناء الإنسان»، في الفترة من 22 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2021، وذلك لطلاب الجامعة القاهرة، متضمنا حوارات مفتوحة بين الطلاب وكبار المفكرين والإعلاميين، حول بناء الإنسان وتطوير العقل، وأهم قضايا الساعة داخليا وخارجيا.

ويأتي معسكر «قادة المستقبل»، في إطار مشروع طرحته جامعة القاهرة، من أجل تطوير العقل المصري، وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، بالإضافة إلى تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري، وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

ويتضمن معسكر «قادة المستقبل»، 4 أفواج طلابية، يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة، لتخريج 400 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق التفكير، وتُقام فعالياته بقاعة الاحتفالات الكبرى.

ويضم المعسكر، برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، مع إدارة حلقات النقاش معهم، حول طبيعة الإنجازات المتجددة ودورها في بناء مستقبل أجيال الوطن.

ويحتفي المعسكر في نسخته الرابعة، بحضور ومشاركة عدد من القامات الوطنية البارزة والقيادات الفكرية من أصحاب الخبرات المتميزة، في وضع تصورات أفضل لمستقبل شباب الوطن، ويستضيف المعسكر في الأسبوع الأول، منه فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، كما تستضيف الجامعة الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر، الاثنين المقبل.