وفد من البحوث الزراعة يتفقد البرامج الصيفية للمحاصيل الحقلية بمحطة سخا

تفقد وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برئاسه الدكتور علاء خليل مدير المعهد، برفقه وكلاء المعهد ورؤساء أقسام الذرة الشامية والأرز والمحاصيل البقولية، اليوم، حالة البرامج الصيفية بمحطه البحوث الزراعية بسخا.

وقال مدير المعهد، إنه جرى تفقد محطة الغربلة، حيث جرى الانتهاء من غربله تقاوي الأساس لأصناف القمح التجارية، خاصة الأصناف الجديدة «سخا 95 ومصر 3»، لافتا إلى زيارة برنامج الأرز، حيث استعراض الأصناف الجديدة والسلالات المبشرة، وبرنامج فول الصويا، والسلالات الجديدة تحت التسجيل والمقاومة للآفات.

استعراض الهجن التجارية للذرة الشامية

وكشف عن زيارة الوفد، لبرنامج الذرة الشامية، واستعراض الهجن التجارية، والمبشرة البيضاء والصفراء، فضلا عن زيارة مشروع العيادة الزراعية، وبرنامج محاصيل الأعلاف الصيفية.

وأوضح خليل، أنه تم الاستماع إلى شرح تفصيلي، حول أهم مميزات السلالات والهجن المبشرة للمحاصيل المختلفة، والمرور على حقول السلالات، وإنتاج هجن الذرة الشامية بالمحطة، لافتا إلى أن الحاضرون أبدوا إعجابهم بمستوى البرامج، والجهد الطيب المبذول من الباحثين، لإظهار البرامج بهذا المستوى المتميز، للنهوض بإنتاجية وجودة المحاصيل الحقلية.