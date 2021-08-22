تعرف على خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور رؤساء الجامعات، على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية، من أعضاء هيئة التدريس واالعاملين والإداريين والطلاب، ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، واطلع على خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب التي أعدتها اللجنة المكلفة بذلك، تمهيدا للانتهاء من تنفيذها مع بداية العام الدراسي الجديد، مشددا على سرعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول مسؤولية كل جامعة في تطعيم منسوبيها.

خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

وحول خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز جميع اللوجستيات التي تضمن سلامة التنفيذ، وسرعة التطعيم في ظل إجراءات الدولة المصرية لمجابهة المرض.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط ، رئيس جامعة المنصورة، إن الهدف من وضع الخطة هو تطعيم جميع منتسبي الجامعة، وتستمر حتى 3 شهور بحد أقصى، كي يتم الانتهاء منها، وتهدف لتطعيم كافة المجتمع الجامعي، مشيرا إلى أن خطة التنفيذ تختص كل جامعة بوضعها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن عددا من الجامعات بدأت التنفيذ منذ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الماضي.

وتابع، بأنه في إطار خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سيتم التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لتوفير اللقاحات المتاحة من خلالها، وأن يتم موافاتها بالتقارير اللازمة والإحصائيات من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الخطة تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعات.

وكان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أصدر الفترة الماضية قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتورة سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تطعيم أعضاء المجتمع الجامعي لجامعة عين شمس بلقاح ضد فيروس «كوفيد -19»، على أن تنتهي مهمة التطعيم في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021-2022.