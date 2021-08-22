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تراجع المياه في «دجلة والفرات» إلى النصف

كتب:

محمد حسن عامر ووكالات
10:41 م | الأحد 22 أغسطس 2021
تراجع المياه في «دجلة والفرات» إلى النصف

تراجع المياه في «دجلة والفرات» إلى النصف

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية فى العراق على راضى، اليوم، انخفاض مستوى المياه فى نهرى دجلة والفرات إلى النصف، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض يرتبط بمشروعات السدود التى تقوم بها بعض الدول فى إشارة إلى سد «أليسو» الذى تقوم تركيا ببنائه، وأشار كذلك إلى أن وفداً عراقياً سيذهب إلى أنقرة لهذا الغرض الشهر المقبل.

ويعد نهرا دجلة والفرات الشريان المائى الرئيسى للعراق، ويغذيان كثيراً من محطات المياه، فضلاً عن رى الأراضى الزراعية على ضفتى النهرين. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» عن المسئول العراقى قوله إن «هناك انخفاضا للمياه وبمعدلات كبيرة فى سد دوكان ودربندخان والسيروان وديالى». وأوضح «راضى» أن «هناك عوامل فنية أخرى تتعلق بتوسع الدول فى إنشاء سدود خزانية ومشاريع إروائية، وأن هذه العوامل أثّرت فى إيرادات العراق المائية».

وفى نفس السياق، كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية أنه سيتم استكمال مباحثات المياه الشهر المقبل، ومن المقرر أن يزور وفد عراقى تركيا مطلع الشهر المقبل للتناقش حول حصة العراق والإطلاقات المائية فى دجلة والفرات.

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