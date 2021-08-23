خطوات تعديل الرغبات لتنسيق 2021.. متاحة خلال 27 ساعة بعد التسجيل

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة المتقدمين للمرحلة الأولي للتنسيق بالجامعات، عن خطوات تعديل الرغبات التنسيق 2021، والتي بدأت يوم السبت الماضي 21 أغسطس، بمعامل الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من قبل الجامعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

خطوات تعديل رغبات التنسيق 2021.. خلال 72 ساعة من التسجيل

ويرغب بعض الطلاب بعد الانتهاء من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني وحفظ البيانات بتعديل الرغبات مرة أخرى، ويستطيع الطلاب تعديل رغباتهم أكثر من مرة خلال 72 ساعة من تسجيل بياناته أول مرة على موقع التنسيق، طبقاً لما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية خطوات تعديل الرغبات لتنسيق 2021 للمرحلة الأولي لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية كالتالي:

- الدخول إلى موقع التنسيق 2021.

- يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به (رقم الجلوس، الرقم السري) مدون على استمارة النجاح.

- يجد الطالب أمامه الرغبات التي قام بتسجيلها في المرة السابقة على شاشة الجهاز.

- في أسفل القائمة يجد الطالب مربع "تعديل الرغبات" ثم الضغط على التعديل.

- يقوم الطالب بكتابة وتعديل الرغبات التي يريد تسجيلها.

خطوات تعديل الرغبات لتنسيق 2021 .. والنتيجة برقم الجلوس

- تظهر قائمة نهائية للطالب في آخر تعديل للرغبات التي قائم بكتابتها والتأكد من كتابة جميع الرغبات المتاحة للطالب.

- يقوم الطالب بمراجعة نهائية ثم الضغط على "تسجيل" يقوم الموقع بحفظ تعديل الرغبات التي قام الطالب بكتابتها.

- عقب الانتهاء تظهر رسالة على شاشة الجهاز بنجاح عملية تعديل الرغبات.

- يمكن للطالب طباعة نسخة من الرغبات التي قام بتسجيلها علي موقع التنسيق.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه عقب الانتهاء من المرحلة الأولى للتنسيق 2021 وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للثانوية العامة، يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق وإدخال رقم جلوس الخاص به، ليظهر على الموقع (الكلية/المعهد) الذي رشح له، ويمكنه طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقه بالكلية أو المعهد.